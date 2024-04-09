Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 9 квітня, відбудуться перші 2 матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Мюнхенська Баварія гостюватиме в Лондоні, де зіграє проти Арсенала українця Олександра Зінченка, а мадридський Реал Андрія Луніна прийме Манчестер Сіті.

Розклад матчів 1/4 фіналу

22:00. Арсенал — Баварія

Арсенал — Баварія 22:00. Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Матчі-відповіді відбудуться 17 квітня.

Нагадаємо, Реал свій останній матч провів ще 31 березня, відтак "бланкос" мали в запасі 9 днів на підготовку до гри з МанСіті, тоді як "міщани" попередній поєдинок провели лише 6 квітня, а перед тим грали ще й 3 квітня та 31 березня. Цією ситуацією раніше публічно обурювався головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

Переможці окреслених чвертьфінальних пар зійдуться між собою в 1/2 фіналу — 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.