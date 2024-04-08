Ярмоленко обійшов Шацьких у списку найкращих бомбардирів Динамо

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце у списку бомбардирів київського клубу за роки незалежності України.
Футболіст відзначився голом у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги у ворота ЛНЗ (1:1). Цей м'яч став для нього 143-м за "біло-синіх". У списку бомбардирів київського клубу він обійшов Максима Шацьких, у якого 142 влучних удари в усіх турнірах за киян.
Найкращі бомбардири Динамо за роки незалежності України
- Сергій Ребров - 163
- Андрій Ярмоленко - 143
- Максим Шацьких - 142
- Андрій Шевченко - 124
- Олег Гусєєв - 96
- Віктор Циганков - 94
- Артем Мілевський - 87
Також Ярмоленко зрівнявся за голами з Андрієм Воробеєм за кількістю голів у чемпіонаті України — по 105 м'ячів.
Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонатів України
- Максим Шацьких — 124
- Сергій Ребров — 123
- Євген Селезньов — 117
- Андрій Воробей — 105
- Андрій Ярмоленко — 105
- Жуніор Мораєс — 103
- Олександр Гладкий — 98
- Олександр Гайдаш — 95
- Марко Девич — 90
- Сергій Мізін — 90
Нагадаємо, гол Ярмоленка не допоміг Динамо обіграти ЛНЗ. Вінгер вперше після відновлення від травми вийшов у стартовому складі.