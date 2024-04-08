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Ярмоленко обійшов Шацьких у списку найкращих бомбардирів Динамо

Сьогодні 20:35 333 0
Ярмоленко обійшов Шацьких у списку найкращих бомбардирів Динамо
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко, #Максим Шацьких

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце у списку бомбардирів київського клубу за роки незалежності України.

Футболіст відзначився голом у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги у ворота ЛНЗ (1:1). Цей м'яч став для нього 143-м за "біло-синіх".  У списку бомбардирів київського клубу він обійшов Максима Шацьких, у якого 142 влучних удари в усіх турнірах за киян. 

Найкращі бомбардири Динамо за роки незалежності України

  1. Сергій Ребров - 163
  2. Андрій Ярмоленко - 143
  3. Максим Шацьких - 142
  4. Андрій Шевченко - 124
  5. Олег Гусєєв - 96
  6. Віктор Циганков - 94
  7. Артем Мілевський - 87

Також Ярмоленко зрівнявся за голами з Андрієм Воробеєм за кількістю голів у чемпіонаті України — по 105 м'ячів.

Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонатів України

  • Максим Шацьких — 124
  • Сергій Ребров — 123
  • Євген Селезньов — 117
  • Андрій Воробей — 105
  • Андрій Ярмоленко — 105
  • Жуніор Мораєс — 103
  • Олександр Гладкий — 98
  • Олександр Гайдаш — 95
  • Марко Девич — 90
  • Сергій Мізін — 90

Нагадаємо, гол Ярмоленка не допоміг Динамо обіграти ЛНЗ. Вінгер вперше після відновлення від травми вийшов у стартовому складі.

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