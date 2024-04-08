Ярмоленко обійшов Шацьких у списку найкращих бомбардирів Динамо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце у списку бомбардирів київського клубу за роки незалежності України.

Футболіст відзначився голом у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги у ворота ЛНЗ (1:1). Цей м'яч став для нього 143-м за "біло-синіх". У списку бомбардирів київського клубу він обійшов Максима Шацьких, у якого 142 влучних удари в усіх турнірах за киян.

Найкращі бомбардири Динамо за роки незалежності України

Сергій Ребров - 163 Андрій Ярмоленко - 143 Максим Шацьких - 142 Андрій Шевченко - 124 Олег Гусєєв - 96 Віктор Циганков - 94 Артем Мілевський - 87

Також Ярмоленко зрівнявся за голами з Андрієм Воробеєм за кількістю голів у чемпіонаті України — по 105 м'ячів.

Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонатів України

Максим Шацьких — 124

Сергій Ребров — 123

Євген Селезньов — 117

Андрій Воробей — 105

Андрій Ярмоленко — 105

Жуніор Мораєс — 103

Олександр Гладкий — 98

Олександр Гайдаш — 95

Марко Девич — 90

Сергій Мізін — 90

Нагадаємо, гол Ярмоленка не допоміг Динамо обіграти ЛНЗ. Вінгер вперше після відновлення від травми вийшов у стартовому складі.