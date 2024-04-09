Тренер Ворскли відреагував на суперечливий пенальті в матчі з Кривбасом

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський відреагував на суперечливий епізод із пенальті у ворота полтавців у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (1:1).

Про це повідомив фахівець в етері УПЛ ТБ.

Зазначимо, що 11-метровий призначили за влучання м'яча в руку гравцю Ворскли, яка виконувала функцію опори для футболіста, який стелився у підкаті.

"Не хочу ці питання обговорювати, тому що є ВАР, є кому ухвалювати рішення. Якщо ці рішення ухвалюють, значить, це комусь потрібно. Кому потрібно? Я не знаю. Я спокійно таке сприймаю. Якщо ти не можеш на це повпливати, то немає сенсу на це реагувати.

Ми грали з командою, яка перебуває вище за нас в турнірній таблиці та бореться за призові місця. Ми грали з фаворитом і досягли нічийного результату. Це плюс. В мене були побоювання щодо фізичного і психологічного стану команди. Але хлопці великі молодці", – сказав Долганський.