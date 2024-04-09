Сане: Арсенал грає в агресивний атакувальний футбол

Баварію очікує важкий матч проти Арсенала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Гравцям німецького клубу потрібно показати свої найсильніші сторони проти "канонірів", які показують агресивний атакувальний футбол.

Про це повідомив вінгер мюнхенського клубу Лерой Сане.

"Ми хочемо грати добре протягом 90 хвилин, бути сконцентрованими. Потрібно зіграти енергійно, показати, на що ми здатні, показати наші якості. Ми хочемо виграти матч. Арсенал – дуже хороша команда, грає в агресивний атакувальний футбол, але також дуже солідно діє в обороні. Очікується важкий матч. Нам потрібно показати свої сильні сторони як команда", – сказав Сане.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Баварія у 28 турі німецької Бундесліги поступилась Гайденгайму (2:3). Арсенал у 32 турі АПЛ розібрався з Брайтоном (3:0).