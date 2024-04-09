Дулуб: В останню хвилину вирішили грати в три захисники

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб перед матчем з Динамо у 23 турі Української Прем'єр-ліги змінив тактику, яка допомогла його команді зіграти внічию (1:1).

Про це фахівець розповів у післяматчеву коментарі.

"Ми в останню хвилину вирішили грати в три захисники. Ми, здається, в цьому сезоні так грали лише проти Шахтаря – і то через те, що в нас гравці мали дрібні пошкодження, ми могли використовувати схему лише з трьома центральними захисниками.

Не погоджуюся з вами, що ми не могли вийти в атаку. Ми могли вийти вперед у першому таймі. План на гру був доволі простим: ми мали зустрічати в середній зоні та використовувати простір за спинами захисників Динамо. Але Динамо – це Динамо. Дуже хороша лінія атаки.

Завдяки компактності в обороні вдалося досягти прийнятного результату? Я думаю, компактності й, перш за все, на полі була команда. Давно ми вже не бачили команду в силу різних причин. У нас велика кількість нових гравців, потрібно з'єднатися в єдине ціле. Це було щось таке близьке до того, що ми хочемо", - сказав Дулуб.