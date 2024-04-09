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Дулуб: В останню хвилину вирішили грати в три захисники

Сьогодні 10:17 102 0
Дулуб: В останню хвилину вирішили грати в три захисники
#Динамо Київ, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олег Дулуб

Джерело - Football Hub.

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб перед матчем з Динамо у 23 турі Української Прем'єр-ліги змінив тактику, яка допомогла його команді зіграти внічию (1:1).

Про це фахівець розповів у післяматчеву коментарі.

"Ми в останню хвилину вирішили грати в три захисники. Ми, здається, в цьому сезоні так грали лише проти Шахтаря – і то через те, що в нас гравці мали дрібні пошкодження, ми могли використовувати схему лише з трьома центральними захисниками.

Не погоджуюся з вами, що ми не могли вийти в атаку. Ми могли вийти вперед у першому таймі. План на гру був доволі простим: ми мали зустрічати в середній зоні та використовувати простір за спинами захисників Динамо. Але Динамо – це Динамо. Дуже хороша лінія атаки.

Завдяки компактності в обороні вдалося досягти прийнятного результату? Я думаю, компактності й, перш за все, на полі була команда. Давно ми вже не бачили команду в силу різних причин. У нас велика кількість нових гравців, потрібно з'єднатися в єдине ціле. Це було щось таке близьке до того, що ми хочемо", - сказав Дулуб.

Нагадаємо, за Динамо гол забив Андрій Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".

Після цієї зустрічі підопічні Дулуба розташувався на 9-й сходинці в чемпіонаті України з 26 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 15 вересня проти рівненського Вереса.

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