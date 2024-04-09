Збірна U-17 проведе перший контрольний матч із однолітками з Кіпру

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу U-17 зіграє перший контрольний матч у межах підготовки до Євро-2024 у Кіпрі проти місцевих однолітків.

Два поєдинки було заплановано на 9 та 11 квітня. Час початку обох матчів — 16:30 за Києвом.

Про це інформує УАФ.

Раніше ми повідомляли, що збірна Кіпру є одним із суперників української команди на Євро-2024 (U-17), куди вона відібралася навесні.

Склад України

Воротарі: Олександр Харечко (Рух Львів), Назар Макаренко (Дніпро-1).

Захисники: Євген Бойко, Дем’ян Третяк (обидва — Динамо Київ), Максим Баршак (Рух Львів), Єгор Данковський, Микита Шелекета (обидва — Шахтар Донецьк), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща).

Півзахисники: Владислав Тютюнов, Євгеній Гармаш (обидва — Шахтар Донецьк), Артем Угринчук (Рух Львів), Богдан Попов (Емполі, Італія).

Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Назар Бондар, Іван Денисов (обидва — Рух Львів), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія).

Нагадаємо, жіноча збірна України також зіграє у вівторок, 9 квітня, з Хорватією у відборі на Євро-2025.