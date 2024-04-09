Головне
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 377
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 5471 2
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 646
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 609
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 274
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 307
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 491
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 8823 1
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6908
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Вчора 16:20 1353
Прямі трансляції

Збірна U-17 проведе перший контрольний матч із однолітками з Кіпру

Сьогодні 10:02 112 0
Збірна U-17 проведе перший контрольний матч із однолітками з Кіпру

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу U-17 зіграє перший контрольний матч у межах підготовки до Євро-2024 у Кіпрі проти місцевих однолітків.

Два поєдинки було заплановано на 9 та 11 квітня. Час початку обох матчів — 16:30 за Києвом.

Про це інформує УАФ.

Раніше ми повідомляли, що збірна Кіпру є одним із суперників української команди на Євро-2024 (U-17), куди вона відібралася навесні.

Склад України

  • Воротарі: Олександр Харечко (Рух Львів), Назар Макаренко (Дніпро-1).
  • Захисники: Євген Бойко, Дем’ян Третяк (обидва — Динамо Київ), Максим Баршак (Рух Львів), Єгор Данковський, Микита Шелекета (обидва — Шахтар Донецьк), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Євгеній Рябоконь (Словацко, Чехія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща).
  • Півзахисники: Владислав Тютюнов, Євгеній Гармаш (обидва — Шахтар Донецьк), Артем Угринчук (Рух Львів), Богдан Попов (Емполі, Італія).
  • Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Назар Бондар, Іван Денисов (обидва — Рух Львів), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія).

Нагадаємо, жіноча збірна України також зіграє у вівторок, 9 квітня, з Хорватією у відборі на Євро-2025.

Коментарі ()
Популярне зараз
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 5471 2
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 7440
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 8823 1
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 97050
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 394130 12
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6908
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118073
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35235 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160662
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13817
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10991 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359630