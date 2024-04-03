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Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024

Сьогодні 19:27 658 0
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
#Збірна Україна U-17

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, з ким зіграє юнацька збірна України з футболу на груповому етапі Євро-2024 U-17. 

Команда Юрія Мороза потрапила в групу А, де її суперниками будуть Кіпр, Чехія та Сербія.

Жеребкування Євро-2024

  • Група А: Кіпр, Чехія, Сербія, Україна
  • Група В: Данія, Австрія, Хорватія, Вельс
  • Група С: Італія, Швеція, Польща, Словаччина
  • Група D: Франція, Португалія, Іспанія, Англія

Нагадаємо, раніше українська збірна впевнено пройшла кваліфікацію, здолавши Словаччину (3:0), Грецію (2:0) та Швейцарію (3:0). 

Фінальний етап Євро-2024 проходитиме з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі. Для юнацької збірної України це буде 11-та участь на чемпіонатах Європи U-17. 

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