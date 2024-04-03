Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, з ким зіграє юнацька збірна України з футболу на груповому етапі Євро-2024 U-17.

Команда Юрія Мороза потрапила в групу А, де її суперниками будуть Кіпр, Чехія та Сербія.

Жеребкування Євро-2024

Група А: Кіпр, Чехія, Сербія, Україна

Група В: Данія, Австрія, Хорватія, Вельс

Група С: Італія, Швеція, Польща, Словаччина

Група D: Франція, Португалія, Іспанія, Англія

Нагадаємо, раніше українська збірна впевнено пройшла кваліфікацію, здолавши Словаччину (3:0), Грецію (2:0) та Швейцарію (3:0).

Фінальний етап Євро-2024 проходитиме з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі. Для юнацької збірної України це буде 11-та участь на чемпіонатах Європи U-17.