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Жіноча збірна України зіграє з Хорватією у відборі на Євро-2025

Сьогодні 09:40 114 0
Жіноча збірна України зіграє з Хорватією у відборі на Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 квітня, жіноча збірна України з футболу зіграє свій другий матч у відборі на Євро-2025. Українки зустрінуться з національною командою Хорватії.

Гра відбудеться у хорватському Запрешичі на стадіоні ім. Івана Лальяка. Початок – о 17:00 за київським часом. Трансляція матчу відбуватиметься на ютуб-каналі УАФ та на місцевих каналах Суспільного Мовлення.

Нагадаємо, у 1 турі українки обіграли Косово (2:0), а Хорватія поступилась Вельсу (0:4).

Зазначимо, що Україна не зможе напряму вийти на Євро, проте здатна поборотися за путівку шляхом потрапляння у плей-оф. Для цього потрібно виграти групу або стати однією з двох найкращих команд.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 з футболу відбудеться у Швейцарії та триватиме з 2 по 27 липня.

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