Рома визначилась з майбутнім Де Россі

Наставник італійської Роми Даніеле Де Россі продовжить тренувати клуб в наступному сезоні.

Про це повідомляє Sky Sport.

Керівництво клубу повністю задоволене результатами та грою команди під керівництвом Де Россі. Після його призначення на посаду виконувача обов’язків головного тренера "джаллороссі" виграли 8 з 11 матчів у Серії А (2 нічиї та 1 поразка), а також вийшли у чвертьфінал Ліги Європи.

Зазначається, що наставнику запропонують довгостроковий контракт.

Нагадаємо, Рома в останньому турі виграла римське дербі у Лаціо. Команда наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці (55 очок в активі). Наступний матч римляни зіграють 14 квітня проти Удінезе.