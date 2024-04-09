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Левандовський розповів, коли збирається завершити кар'єру

Сьогодні 07:54 102 0
Левандовський розповів, коли збирається завершити кар'єру
Фото:ФК Барселона
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Артем Довбик

Джерело - WP SportoweFakty.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський вважає, що завершить футбольну кар'єру, коли відчує проблеми зі здоров'ям, але наразі з ним все добре.

Про це 35-річний форвард розповів під час інтерв'ю для WP SportoweFakty.

"Від того, як буду почувати себе фізично, та що мені підкаже серце залежатиме завершу кар'єру, чи ні. Зараз бачу в грі або під час тренування, що зі мною все добре.

Тренерська робота – це важко і вимагає багато праці. Хоча не знаю, як воно буде через 10 років. Можливо, буду сумувати за запахом роздягальні та вирішу спробувати свої сили", – заявив польський футболіст.

Відео

Рвніше ми повідомляли, що форвард Жирони та збірної України Артем Довбик може перейти в Барселону. 

За інформацією джерела, каталонці хочуть придбати українського нападника саме на заміну Левандовському. Очікується, що поляк залишить Барселону після завершення поточного сезону. 

Зазначається, що близьке оточення Довбика вже знає про інтерес з боку "синьо-гранатових".

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