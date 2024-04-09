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Тухель: Арсенал перебуває у фантастичній формі

Сьогодні 08:09 62 0
Тухель: Арсенал перебуває у фантастичній формі
#Баварія, #Томас Тухель, #Арсенал Лондон

Джерело - uefa.com.

Баварія повинна зіграти два відмінних матчі проти Арсенала, щоб мати шанс вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

Про це заявив наставник німецького клубу Томас Тухель.

"Цього сезону ми поки що добре граємо в Лізі чемпіонів. Ми досягли своєї мети-мінімуму: не багато команд здатні дійти до чвертьфіналу. Тепер багато залежатиме від удачі. Іноді одне суддівське рішення може вплинути на результати таких протистоянь.

Ми хочемо вийти у півфінал. Для цього нам треба провести два відмінні матчі.

Арсенал зараз є найкращою командою в Англійській Прем'єр-лізі. Статистика доводить це. Вони у фантастичній формі", - сказав Тухель.

Нагадаємо, Баварія у 28 турі німецької Бундесліги поступилась Гайденгайму (2:3). Арсенал у 32 турі АПЛ розібрався з Брайтоном (3:0).

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