Тухель: Арсенал перебуває у фантастичній формі

Джерело - uefa.com.
Баварія повинна зіграти два відмінних матчі проти Арсенала, щоб мати шанс вийти в півфінал Ліги чемпіонів.
Про це заявив наставник німецького клубу Томас Тухель.
"Цього сезону ми поки що добре граємо в Лізі чемпіонів. Ми досягли своєї мети-мінімуму: не багато команд здатні дійти до чвертьфіналу. Тепер багато залежатиме від удачі. Іноді одне суддівське рішення може вплинути на результати таких протистоянь.
Ми хочемо вийти у півфінал. Для цього нам треба провести два відмінні матчі.
Арсенал зараз є найкращою командою в Англійській Прем'єр-лізі. Статистика доводить це. Вони у фантастичній формі", - сказав Тухель.
Нагадаємо, Баварія у 28 турі німецької Бундесліги поступилась Гайденгайму (2:3). Арсенал у 32 турі АПЛ розібрався з Брайтоном (3:0).