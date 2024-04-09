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Ярмоленко: Динамо потрібно було холоднокровніше розпоряджатися своїми моментами

Сьогодні 07:21 102 0
Ярмоленко: Динамо потрібно було холоднокровніше розпоряджатися своїми моментами
#Динамо Київ, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко виділив помилки киян у грі проти ЛНЗ (1:1) у 23 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це футболіст розповів у коментарі після матчу.

"Як долати захист суперника, який грає у три центральних захисники та два опорних хавбеки? Звичайно, непросто. Але потрібно бути хитрішими. Проти нас так грають не вперше. Моменти були, тож, як на мене, потрібно було холоднокровніше розпоряджатися ними.

Коли ми повели в рахунку, потрібно було взагалі не підпускати суперника до власних воріт. Але пропустили, це футбол. У нас було в запасі ще 45 хвилин, і потрібно було реалізовувати створені моменти.

Якщо говорити про мою гру, то хотілося б зіграти краще. Взагалі, цей матч провів дуже погано, звідси й такий результат", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, за Динамо гол забив Андрій Ярмоленко,  який вперше після відновлення від травми вийшов у стартовому складі. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх".

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