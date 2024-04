Роналдо влаштував бійку в півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії

Португальський півзахисник Аль-Насра Кріштіану Роналдо влаштував бійку та був вилучений з поля у 1/2 фіналу Суперкубку Саудівської Аравії-2023 з футболу сезону-2023/24.

Матч відбулася у ніч з 8 на 9 квітня, суперником був Аль-Хіляль, який переміг — 2:1.

На 86-й португвлець отримав пряму червону картку за те, що вдарив одного із суперників у обличчя. Арбітр підбіг до місця події та вилучив Кріштіану. Роналдо замахнувся на суддю, але удару не завдав.

У фіналі Аль-Хіляль зіграє проти Аль-Іттіхада, який у своєму півфіналі обіграв Аль-Вахду також із рахунком 2:1.

Ronaldo got a red and the first thing they do it start Messi chants😭😭😭UNREAL fanbase icl😂😂😂 pic.twitter.com/PS94QeoJRV