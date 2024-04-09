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Роналдо влаштував бійку в півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії

Сьогодні 07:12 292 0
Роналдо влаштував бійку в півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Португальський півзахисник Аль-Насра Кріштіану Роналдо влаштував бійку та був вилучений з поля у 1/2 фіналу Суперкубку Саудівської Аравії-2023 з футболу сезону-2023/24.

Матч відбулася у ніч з 8 на 9 квітня, суперником був Аль-Хіляль, який переміг — 2:1.

На 86-й португвлець отримав пряму червону картку за те, що вдарив одного із суперників у обличчя. Арбітр підбіг до місця події та вилучив Кріштіану. Роналдо замахнувся на суддю, але удару не завдав.

У фіналі Аль-Хіляль зіграє проти Аль-Іттіхада, який у своєму півфіналі обіграв Аль-Вахду також із рахунком 2:1.

Відео

Суперкубок Саудівської Аравії-2023 року.
1/2 фіналу. 8 квітня

Аль-Хіляль – Аль-Наср 2:1 (0:0)

Голи: аль-Давсарі, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Вилучення: Роналду, 86

Раніше ми повідомляли, що  Роналду ззробив 5 гольових дій за один тайм. 

Нагдаємо, напередодні Роналду сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України.

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