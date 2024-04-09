Роналдо влаштував бійку в півфінальному матчі Суперкубку Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
Португальський півзахисник Аль-Насра Кріштіану Роналдо влаштував бійку та був вилучений з поля у 1/2 фіналу Суперкубку Саудівської Аравії-2023 з футболу сезону-2023/24.
Матч відбулася у ніч з 8 на 9 квітня, суперником був Аль-Хіляль, який переміг — 2:1.
На 86-й португвлець отримав пряму червону картку за те, що вдарив одного із суперників у обличчя. Арбітр підбіг до місця події та вилучив Кріштіану. Роналдо замахнувся на суддю, але удару не завдав.
У фіналі Аль-Хіляль зіграє проти Аль-Іттіхада, який у своєму півфіналі обіграв Аль-Вахду також із рахунком 2:1.
Відео
Ronaldo got a red and the first thing they do it start Messi chants😭😭😭UNREAL fanbase icl😂😂😂 pic.twitter.com/PS94QeoJRV— The CR7 Timeline (@LM10_BLAUGRANA) April 9, 2024
Суперкубок Саудівської Аравії-2023 року.1/2 фіналу. 8 квітня
Аль-Хіляль – Аль-Наср 2:1 (0:0)
Голи: аль-Давсарі, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9
Вилучення: Роналду, 86
Раніше ми повідомляли, що Роналду ззробив 5 гольових дій за один тайм.
Нагдаємо, напередодні Роналду сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України.