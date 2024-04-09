Шаран: Зі Звягелем ми не домовилися

Український фахівець розповів про нове можливе місце роботи

Після переходу Сергія Шищенка до житомирського Полісся керівництво друголігового Звягеля було зацікавлене у запрошенні на вакантну посаду головного тренера відомого фахівця Володимира Шарана.

Про це заявив сам тренер.

"Пропозиція щодо моєї появи біля керма Звягеля спочатку поступила після матчу із Чайкою. Я із представниками свого тренерського штабу певний час ще вагались, однак після вчорашньої поразки від ЮКСА була нова, більш конкретна розмова. Але ми не домовились", - сказав Шаран.

Попереднім клубом Володимира Шарана був Минай, у якому він працював до середини листопада 2023 року.

Раніше повідомлялося про інтерес керівництва клубу Звягель до Володимира Богдановича.