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Шаран: Зі Звягелем ми не домовилися

Український фахівець розповів про нове можливе місце роботи
Сьогодні 00:12 92 0
Шаран: Зі Звягелем ми не домовилися
#Володимир Шаран, #Звягель

Джерело - sport.ua.

Після переходу Сергія Шищенка до житомирського Полісся керівництво друголігового Звягеля було зацікавлене у запрошенні на вакантну посаду головного тренера відомого фахівця Володимира Шарана.

Про це заявив сам тренер.

"Пропозиція щодо моєї появи біля керма Звягеля спочатку поступила після матчу із Чайкою. Я із представниками свого тренерського штабу певний час ще вагались, однак після вчорашньої поразки від ЮКСА була нова, більш конкретна розмова. Але ми не домовились", - сказав Шаран.

Попереднім клубом Володимира Шарана був Минай, у якому він працював до середини листопада 2023 року.

Раніше повідомлялося про інтерес керівництва клубу Звягель до Володимира Богдановича.

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