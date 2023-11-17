Шаран покинув Минай

Минай припинив співпрацю з головним тренером команди Володимиром Шараном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

"Минай дякує Володимиру Шарану та його штабу за виконану роботу. Саме під керівництвом 52-річного фахівця минайцям підкорилось найвище досягнення у клубній історії – восьме місце турнірної таблиці за результатами сезону-2022/23 української Прем’єр-ліги", - йдеться в повідомленні.