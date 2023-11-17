Головне
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
Вчора 20:28 782
Оперний співак Іванчук виконає гімн України перед матчем з Італією
Сьогодні 16:34 102
Шаран покинув Минай
Сьогодні 15:07 224
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:42 1245
Гераскевич - шостий на етапі Кубка світу зі скелетону
Сьогодні 11:24 236
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 10:32 13135
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:26 44481
Шакур переміг Де Лос Сантоса у бою за титул WBC
Сьогодні 09:10 363
Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024
Вчора 23:44 1244
Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою
Вчора 21:46 841
Прямі трансляції

Шаран покинув Минай

Минай залишився без головного тренера
Сьогодні 15:07 224 0
Шаран покинув Минай
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Минай припинив співпрацю з головним тренером команди Володимиром Шараном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

"Минай дякує Володимиру Шарану та його штабу за виконану роботу. Саме під керівництвом 52-річного фахівця минайцям підкорилось найвище досягнення у клубній історії – восьме місце турнірної таблиці за результатами сезону-2022/23 української Прем’єр-ліги", - йдеться в повідомленні.

Разом із Володимиром Шараном свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Валерій Лучкевич та командний лікар Олег Темник.

Минай після 14 турів УПЛ йде останнім у турнірній таблиці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2729
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 44481
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 56673 1
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 21069
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32493
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 13135
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13305
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84974 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2591 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 88086
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155276 7
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19434