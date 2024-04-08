Шаран очолить лідера Другої ліги — джерело

Екстренер Миная та Олександрії Володимир Шаран очолить друголіговий Звягель.

Про це повідомляє footboom.

На цій посаді він замінить 39-річного Миколу Гібалюка, який став виконувачем обов’язків головного тренера після відходу Сергія Шищенка в Полісся.

Основним завданням Шарана буде вихід команди у Першу лігу. Наразі Звягель із 47 очками посідає другу сходинку в чемпіонаті Другої ліги, відставання від лідера ЮКСА складає 4 бали.

Нагадаємо, в листопаді Шаран разом зі своїм тренерським штабом покинув Минай. Угоду розірвали за згодою сторін. Раніше він тренував другу команду Кривбаса, Зірку, Карпати та двічі Олександрію.