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Шаран очолить лідера Другої ліги — джерело

Сьогодні 20:51 137 0
Шаран очолить лідера Другої ліги — джерело
#Володимир Шаран, #Звягель

Джерело - footboom1.com.

Екстренер Миная та Олександрії Володимир Шаран очолить друголіговий Звягель.

Про це повідомляє footboom.

На цій посаді він замінить 39-річного Миколу Гібалюка, який став  виконувачем обов’язків головного тренера після відходу Сергія Шищенка в Полісся.

Основним завданням Шарана буде вихід команди у Першу лігу. Наразі Звягель із 47 очками посідає другу сходинку в чемпіонаті Другої ліги, відставання від лідера ЮКСА складає 4 бали.

Нагадаємо, в листопаді Шаран разом зі своїм тренерським штабом покинув Минай. Угоду розірвали за згодою сторін. Раніше він тренував другу команду Кривбаса, Зірку, Карпати та двічі Олександрію.

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