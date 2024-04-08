Шаран: Ніхто не збирається очолювати Звягель

Володимира Шарана не буде призначено на посаду головного тренера житомирського Звягеля з Другої ліги України.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи можу підтвердити новину про призначення тренером Звягеля? Та ні. Ніхто очолювати Звягель не буде. Це однозначно. В мене тільки на завтра запланована розмова з президентом клубу. Така ситуація.

Чи вже надійшла певна пропозиція? Ну, ні. Ми тільки розмовляти будемо. Ніхто не збирається очолювати Звягель. А так, це хороша команда, тут питань немає. Там є тренер (прим. - мова йде про Миколу Гібалюка), так що нехай працює.

А чи розмова буде з приводу потенційної роботи у Звягелі? Не знаю", - зазначив Шаран.