Джерело - Чемпіон.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин не допоможе своїй команді в 42 турі Чемпіоншипу проти Лідса. Повернення форварда очікують за декілька тижнів.

Про це повідомив тренер клубу Майк Доддс.

"Русин ще відновлюється. Сьогодні він виконував бігові вправи, але його не було з групою. Очікуємо на нього за пару тижнів", – сказав Доддс.

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Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансферу склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.

Сандерленд на виїзді зіграє проти Лідса у вівторок, 9 квітня. Початок - о 22:00 за київським часом. "Чорні коти" наразі займають 13-те місце в Чемпіоншипі (52 очки).