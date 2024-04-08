Рома націлилась на екстренера Манчестер Сіті

Італійська Рома обдумує призначення нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє La Repubblica.

Керівництво римського клубу не впевнене в теперішньому наставнику команди Даніелі Де Россі. Як заміну йому розглядається головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні, з яким "вовки" вже провели переговори.

Зазначається, що аргентинець зможе очолити Рому влітку.

70-річний Пеллегріні очолює Бетіс з 2020 року. Він відомий за роботою в іспанських клубах — Реалі, Вільярреалі та Малазі. Також фахівець працював в англійській Прем'єр-лізі з Манчестер Сіті та Вест Гемом.

Нагадаємо, Рома в останньому турі виграла римське дербі у Лаціо. Команда наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці (55 очок в активі). Наступний матч римляни зіграють 14 квітня проти Удінезе.