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Рома націлилась на екстренера Манчестер Сіті

Сьогодні 17:15 155 0
Рома націлилась на екстренера Манчестер Сіті
#Пеллегріні, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - repubblica.it.

 Італійська Рома обдумує призначення нового головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє La Repubblica.

Керівництво римського клубу не впевнене в теперішньому наставнику команди Даніелі Де Россі. Як заміну йому розглядається головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні, з яким "вовки" вже провели переговори. 

Зазначається, що аргентинець зможе очолити Рому влітку.

70-річний Пеллегріні очолює Бетіс з 2020 року. Він відомий за роботою в іспанських клубах — Реалі, Вільярреалі та Малазі. Також фахівець працював в англійській Прем'єр-лізі з Манчестер Сіті та Вест Гемом.

Нагадаємо, Рома в останньому турі виграла римське дербі у Лаціо. Команда наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці (55 очок в активі). Наступний матч римляни зіграють 14 квітня проти Удінезе.

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