Джерело - Чемпіон.
Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні призначений новим головним тренером Бетіса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Спеціаліст розпочне роботу з командою з наступного сезону. Контракт розрахований на три роки – до літа 2023 року.
Пеллегріні вже тренував у Прімері Вільяреал, Реал та Малагу. Останнім місцем роботи "інженера" був Вест Гем, де він провів півтора сезону.
У грудні 2019-го Вест Гем звільнив Пеллегріні через незадовільні результати.
📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 9, 2020
¡Bienvenido! 👋🇨🇱
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Нагадаємо, Бетіс переміг Осасуну у 35 турі Ла-Ліги.