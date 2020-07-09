Мануель Пеллегріні повернувся у чемпіонат Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні призначений новим головним тренером Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Спеціаліст розпочне роботу з командою з наступного сезону. Контракт розрахований на три роки – до літа 2023 року.

Пеллегріні вже тренував у Прімері Вільяреал, Реал та Малагу. Останнім місцем роботи "інженера" був Вест Гем, де він провів півтора сезону.

У грудні 2019-го Вест Гем звільнив Пеллегріні через незадовільні результати.

📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚



¡Bienvenido! 👋🇨🇱



➡ https://t.co/Yn8vyu9gO1 pic.twitter.com/CcVAJ2QgEX — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 9, 2020

Нагадаємо, Бетіс переміг Осасуну у 35 турі Ла-Ліги.