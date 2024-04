Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер повернувся до індивідуальних тренувань напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

Зазначається, що 33-річний оборонець розпочав виконувати вправи, коли медіа покидали стадіон. Під час міжнародної паузи Вокер покинув розташування збірної Англії через пошкодження.

Kyle Walker did come out for a solo session as the media were leaving @ManCity training earlier.