Головне
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Сьогодні 15:55 1566
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Сьогодні 16:27 1929
Карпати перебувають за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд 3 туру Першої ліги
Сьогодні 16:20 188
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Сьогодні 15:00 248
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 353
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Сьогодні 12:16 96771
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Сьогодні 12:06 185
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України
Сьогодні 11:34 393278 12
Очільник федерації боротьби РФ – про виступ на Олімпіаді: Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави
Сьогодні 08:01 779
Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні
Вчора 23:59 478
Прямі трансляції

Вокер повернувся до індивідуальних тренувань напередодні матчу з Реалом

Сьогодні 16:49 63 0
Вокер повернувся до індивідуальних тренувань напередодні матчу з Реалом
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер повернувся до індивідуальних тренувань напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

Зазначається, що 33-річний оборонець розпочав виконувати вправи, коли медіа покидали стадіон. Під час міжнародної паузи Вокер покинув розташування збірної Англії через пошкодження.

Кайл провів за Ман Сіті у поточному сезоні 38 матчів у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами.

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 березня, початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні Жузеп Гвардіола прокоментував травми своїх гравців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8729
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 393278 12
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 6074
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96771
Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе 5844
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ 5020
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38224
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137803 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30584
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92686
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26031
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51037