Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер повернувся до індивідуальних тренувань напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

Зазначається, що 33-річний оборонець розпочав виконувати вправи, коли медіа покидали стадіон. Під час міжнародної паузи Вокер покинув розташування збірної Англії через пошкодження.

Kyle Walker did come out for a solo session as the media were leaving @ManCity training earlier. — Simon Stone (@sistoney67) April 8, 2024

Кайл провів за Ман Сіті у поточному сезоні 38 матчів у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами.

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 березня, початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні Жузеп Гвардіола прокоментував травми своїх гравців.