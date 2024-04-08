Бохум Ордеця звільнив головного тренера — джерело

Джерело - Чемпіон.

Керівництво німецького Бохума відправило у відставку головного тренера команди Томаса Леча.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

55-річний фахівець очолював клуб з вересня 2022 року. Разом із ним команду покине його асистент Ян Фіссер.

Бохум, за який виступає ексгравець збірної України Іван Ордець, в останніх 5 матчах зміг набрати лише 1 очко. Наразі команда посідає 15-те місце у турнірній таблиці Бундесліги та перебуває над зоною перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні.

🔵 Wird bald offiziell: Thomas Letsch und Co-Trainer Jan Fießer sind jetzt über ihre sofortige Freistellung beim @VfLBochum1848eV informiert worden! @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/IEG01iSjyP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 8, 2024

Наступний матч команда зіграє 13 квітня проти Гайденгайма.

Раніше повідомлялося, що Бохум продовжив оренду українського захисника Івана Ордеця.