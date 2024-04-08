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Бохум Ордеця звільнив головного тренера — джерело

Сьогодні 16:13 95 0
Бохум Ордеця звільнив головного тренера — джерело
#Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Керівництво німецького Бохума відправило у відставку головного тренера команди Томаса Леча.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

55-річний фахівець очолював клуб з вересня 2022 року. Разом із ним команду покине його асистент Ян Фіссер.

Бохум, за який виступає ексгравець збірної України Іван Ордець,  в останніх 5 матчах зміг набрати лише 1 очко. Наразі команда посідає 15-те місце у турнірній таблиці Бундесліги та перебуває над зоною перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні.

Наступний матч команда зіграє 13 квітня проти Гайденгайма.

Раніше повідомлялося, що Бохум продовжив оренду українського захисника Івана Ордеця.

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