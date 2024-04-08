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Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored

Сьогодні 15:00 248 0
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко увійшов до символічної збірної найкращих гравців 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Українець отримав оцінку 7,5 за виступ у поєдинку проти Бернлі (1:0). Миколенко відіграв всі 90 хвилин матчу. Точність передач склала 81%. Також футболіст зробив 5 з 5 успішних підкатів.

Раніше повідомлялося, що АПЛ знову може покарати Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею. "Ірискам" загрожує зняття 3 очок.

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