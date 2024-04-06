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04.04.2024 22:11 299

Евертон з Миколенком здолав Бернлі, Борнмут поступився Лутону: результати матчів 32 туру АПЛ

Сьогодні 19:02 467 0
Евертон з Миколенком здолав Бернлі, Борнмут поступився Лутону: результати матчів 32 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Бернлі, #Брайтон, #Брентфорд, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Крістал Пелес, #Лутон, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл, #Фулгем, #Арсенал Лондон, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося шість матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 6 квітня

Крістал Пелес - Манчестер Сіті 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Матета, 1:1 - 13 Де Брейне, 1:2 - 47 Льюїс, 1:3 - 66 Голанд, 1:4 - 70 Де Брейне, 2:4 - 86 Едуар

Манчестер Сіті набирав 70 очок і наздоганяє лідера (Ліверпуль), який 7 квітня зіграє з Манчестер Юнайтед. 

Астон Вілла - Брентфорд 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Воткінс, 2:0 - 46 Роджерс, 2:1 - 59 Занка, 2:2 - 61 Мбемо, 2:3 - 68 Вісса, 3:3 - 81 Воткінс

Українець Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 81 хвилині гри з Астон Віллою. 

Вулвергемптон - Вест Гем 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Сарабія (пен), 1:1 - 73 Пакета (пен), 1:2 - 85 Ворд-Праус

Евертон - Бернлі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+2 Калверт-Льюїн

Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів увесь матч. 

Лутон - Борнмут 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Таверньє, 1:1 - 73 Кларк, 2:1 - 90 Морріс

Український легіонер Борнмута Ілля Забарний відіграв всю гру. 

Фулгем - Ньюкасл 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Гімараес

Сьогодні, 6 квітня, в АПЛ відбудеться ще одна гра:

19:30. Брайтон - Арсенал

Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Евертон зіграв унічию з Ньюкаслом, Арсенал впевнено обіграв Лутон, а Борнмут мінімально переміг Крістал Пелес.

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