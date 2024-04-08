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Динамо прийматиме ЛНЗ, Кривбас зустрінеться з Ворсклою: розклад матчів 23 туру УПЛ

Сьогодні 09:23 124 0
Динамо прийматиме ЛНЗ, Кривбас зустрінеться з Ворсклою: розклад матчів 23 туру УПЛ
#Ворскла, #Кривбас, #ЛНЗ, #Минай, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 8 квітня, відбудуться три зустрічі в межах 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Київське Динамо вдома прийматиме черкаський ЛНЗ. Полтавська Ворскла зіграє з криворізьким Кривбасом. А закарпатський Минай зустрінеться з житомирським Поліссям.

Розклад ігор УПЛ на 8 квітня

  • 13:00. Минай – Полісся
  • 15:30. Динамо – ЛНЗ
  • 18:00. Кривбас – Ворскла

Час початку – київський.

"Гірники" з однією грою в запасі продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. За ними на другій сходинці розмістився Кривбас, який відстає на 3 очки. У Динамо – третє місце, 5 балів відставання, але зіграно на два матчі менше за лідерів.

Напередодні донецький Шахтар завдяки дублю Артема Бондаренка впевнено виграв у Руха в центральному матчі туру. Чорноморець у більшості втримав перемогу над Олександрією. А Металіст 1925 і Колос зіграли внічию.

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