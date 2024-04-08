Джерело - Чемпіон.
У понеділок, 8 квітня, відбудуться три зустрічі в межах 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.
Київське Динамо вдома прийматиме черкаський ЛНЗ. Полтавська Ворскла зіграє з криворізьким Кривбасом. А закарпатський Минай зустрінеться з житомирським Поліссям.
Розклад ігор УПЛ на 8 квітня
- 13:00. Минай – Полісся
- 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 18:00. Кривбас – Ворскла
Час початку – київський.
"Гірники" з однією грою в запасі продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. За ними на другій сходинці розмістився Кривбас, який відстає на 3 очки. У Динамо – третє місце, 5 балів відставання, але зіграно на два матчі менше за лідерів.
Напередодні донецький Шахтар завдяки дублю Артема Бондаренка впевнено виграв у Руха в центральному матчі туру. Чорноморець у більшості втримав перемогу над Олександрією. А Металіст 1925 і Колос зіграли внічию.