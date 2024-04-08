Син Гусєва зробив дубль за юніорів Динамо

Джерело - Чемпіон.
У чемпіонаті України з футболу сезону-2023/24 серед гравців до 19 років київське Динамо розгромно перемогло однолітків з черкаського ЛНЗ (6:0).
По дублю оформили Олексій Гусєв, син колишнього футболіста і тренера Динамо Олега Гусєва, та Віталій Лобко.
Також забитими м'ячами відзначилися кияни Тарас Михавко та Кирило Осипенко.
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Голи: 1:0 - 6' Михавко (8), 2:0 - 13' Осипенко (13), 3:0 - 50' О. Гусєв, 4:0 - 70' Лобко, 5:0 - 81' О. Гусєв, 6:0 - 79' Лобко
Динамо залишилося лідером у турнірній таблиці. Кияни набрали 54 очки за 22 поєдинки. Шахтар має у власному активі 50 очків, але зіграв на одну гру менше.
Нагадаємо, головна команда Динамо розгромила Зорю в перенесеному матчі УПЛ.
Зазначимо, що дві гольові передачі віддав Микола Шапаренко, якого визнали найкращим гравцем березня. Один асист на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.