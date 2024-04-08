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Син Гусєва зробив дубль за юніорів Динамо

Сьогодні 08:19 172 0
Син Гусєва зробив дубль за юніорів Динамо
Фото:ФК Динамо
#Олег Гусєв, #Олексій Гусєв

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з футболу сезону-2023/24 серед гравців до 19 років київське Динамо розгромно перемогло однолітків з черкаського ЛНЗ (6:0). 

По дублю оформили Олексій Гусєв, син колишнього футболіста і тренера Динамо Олега Гусєва, та Віталій Лобко.

Також забитими м'ячами відзначилися кияни Тарас Михавко та Кирило Осипенко.

Відео

Чемпіонат України U-19 з футболу. 23-й тур
Київ, 7 квітня
Динамо U-19 – ЛНЗ U-19 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6' Михавко (8), 2:0 - 13' Осипенко (13), 3:0 - 50' О. Гусєв, 4:0 - 70' Лобко, 5:0 - 81' О. Гусєв, 6:0 - 79' Лобко 

Динамо залишилося лідером у турнірній таблиці. Кияни набрали 54 очки за 22 поєдинки. Шахтар має у власному активі 50 очків, але зіграв на одну гру менше.

Нагадаємо, головна команда Динамо розгромила Зорю в перенесеному матчі УПЛ.

Зазначимо, що дві гольові передачі віддав Микола Шапаренко, якого визнали найкращим гравцем березня. Один асист на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.

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