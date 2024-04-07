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Пономарьов: Арбітри повинні давати командам боротися

Вчора 23:15 142 0
Пономарьов: Арбітри повинні давати командам боротися
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віталій Пономарьов

Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на поразку (1:3), Рух провів непоганий матч із Шахтарем, але питання до стилістики суддівства залишаються. Крім того, в таборі львів'ян не мають наміру відходити від клубної стратегії. 

Цими та іншими цікавинками головний тренер Руха Віталій Пономарьов поділився в ексклюзивному коментарі кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук.

- Ваш підсумок по сьогоднішньому матчу?

- Якщо взяти результат, це закономірно. Ми провалили перші 20 хвилин матчу. На такий поєдинок треба виходити сміливо, з повною самовіддачею. Хлопці були налаштовані, але все ж таки далося взнаки те, про що ми говоримо: недостатньо майстерності, класу, молода команда. Психологічно ми програли перші 20 хвилин. 

- Сьогодні дебютував гравець, якому не так давно виповнилося 16 років, Мухамед Джурабаєв. Ви залучаєте юних хлопців, як і говорили раніше, чи будете дотримуватися і надалі цього? 

- Це стратегія клубу, звичайно, ми будемо рухатися у такому напрямку. Мухамед дуже добре себе проявив у тренувальному процесі, професійний хлопець. Тому ми вирішили дати йому можливість сьогодні дебютувати. Це також буде мотивація для всіх інших футболістів нашої академії. Це не була штучна заміна, він заслужив. 

- Також сьогодні дебютував Клайвер, що можете сказати по його діях? І Роман Дідик вийшов на незвичній позиції опорника, як оцінюєте його?

- Ну, Підгурський отримав пошкодження, він був у заявці, але повноцінно взяти участь не зміг. Тому ми зробили такі перестановки. Дідик грав на цій позиції, тому вона для нього нє є новою. А стосовно Клайвера, це також новий футболіст, який нещодавно почав працювати в загальній групі, буквально два тижні. Йому потрібен час, він буде адаптовуватися до матчів Премʼєр-ліги через такі моменти. 

- Що саме не вдалося в перші 20 хвилин? Завдяки чому вдалося переламати гру, адже ближче до кінця першого тайму виглядало, що Рух перехопив ініціативу?

- Психологія. Тому що на такі ігри треба виходити та сміливо грати. Я подякував хлопцям за гру, сказав, що у нас є два шляхи - можна просто стояти на місці, а можна прогресувати, щоб конкурувати з такими командами. Дуже добре, що сьогодні склався такий матч, тому що перемоги не вчать, а поразки повинні бути, бо з них можна зробити багато висновків. 

- Сьогодні було доволі багато боротьби, зупинок, чи погоджуєтеся з рішеннями судді? 

- Я б не хотів коментувати дії арбітра сьогодні, але я б дуже хотів, щоб арбітри давали грати нашим командам, давали боротися. Тому що ми потім потрапляємо на європейську арену, і це проблема для нас. Ми були на зборах у Словенії, де були австрійські команди, балканські, там дають грати, боротися. Звичайно, це не повинна бути грубість, але все ж. Тому, коли ми потрапляємо в єврокубки, ми не готові до таких матчів та такого суддівства.

Раніше Чемпіон також поговорив із наставником Шахтаря Маріно Пушичем та захисником "гірників" Юхимом Коноплею.

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