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Конопля: Ми могли забивати Руху більше

Сьогодні 22:28 106 0
Конопля: Ми могли забивати Руху більше
#Юхим Конопля, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Проти Руха Шахтар провів сильний матч, проте міг сподіватися й на більш переконливу перемогу. Крім того, львівський клуб має гарні перспективи, а суддя виконав свою роботу якісно.

Про це та інше захисник "помаранчево-чорних" Юхим Конопля розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук.   

⁃ Рух доволі складна команда, зокрема, у плані фізичної підготовки. Хлопці в юному віці дуже мужньо виглядають. Як вам було грати проти них?

 ⁃ Дійсно, дуже гарна та потужна команда. Вони й справді добре готові фізично, була складна гра. 

 ⁃ Як вважаєте, є в "жовто-чорних" потенціал?

 ⁃ Звісно, що є. Там дуже хороша середина, захист, напад. Вони всі дуже молоді, якщо будуть продовжувати в цьому ж дусі, то є великий потенціал. 

 ⁃ Кого б могли виділити з Руха? 

 ⁃ Дуже гарний Квасниця, Таллес, який нам забив. Вони мені сподобалися. 

 ⁃ Як Вам сьогоднішня робота головного арбітра?

 ⁃ В принципі, арбітр працював добре, не було спірних моментів, щоб ми були не згідні з його рішенням. Вважаю, що він відпрацював на рівні. 

 ⁃ Шахтар мав ще кілька хороших нагод, аби забити, зокрема, такий шанс був і у Вас. Чи задоволені результатом?

 ⁃ Звісно, що задоволені, бо забрали три очки. Але, дійсно, ви маєте рацію, ми могли забивати більше.

Раніше на питання Чемпіона також відповів головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.  

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