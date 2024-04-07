Конопля: Ми могли забивати Руху більше

Джерело - Чемпіон.

Проти Руха Шахтар провів сильний матч, проте міг сподіватися й на більш переконливу перемогу. Крім того, львівський клуб має гарні перспективи, а суддя виконав свою роботу якісно.

Про це та інше захисник "помаранчево-чорних" Юхим Конопля розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук.

⁃ Рух доволі складна команда, зокрема, у плані фізичної підготовки. Хлопці в юному віці дуже мужньо виглядають. Як вам було грати проти них?

⁃ Дійсно, дуже гарна та потужна команда. Вони й справді добре готові фізично, була складна гра.

⁃ Як вважаєте, є в "жовто-чорних" потенціал?

⁃ Звісно, що є. Там дуже хороша середина, захист, напад. Вони всі дуже молоді, якщо будуть продовжувати в цьому ж дусі, то є великий потенціал.

⁃ Кого б могли виділити з Руха?

⁃ Дуже гарний Квасниця, Таллес, який нам забив. Вони мені сподобалися.

⁃ Як Вам сьогоднішня робота головного арбітра?

⁃ В принципі, арбітр працював добре, не було спірних моментів, щоб ми були не згідні з його рішенням. Вважаю, що він відпрацював на рівні.

⁃ Шахтар мав ще кілька хороших нагод, аби забити, зокрема, такий шанс був і у Вас. Чи задоволені результатом?

⁃ Звісно, що задоволені, бо забрали три очки. Але, дійсно, ви маєте рацію, ми могли забивати більше.

Раніше на питання Чемпіона також відповів головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.