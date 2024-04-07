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Пушич: Травма Егіналду — велика неприємність для Шахтаря

Сьогодні 21:50 144 0
Пушич: Травма Егіналду — велика неприємність для Шахтаря
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

В завершальному матчі неділі 23 туру УПЛ Шахтар здобув перемогу над Рухом (3:1), проте в таборі лідера чемпіонату України не тільки задоволені грою, але й стривожені останніми подіями.

Про це головний тренер "гірників" Маріно Пушич розказав у ексклюзивному коментарі кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук.  

- Як самопочуття в Егіналду, наскільки все серйозно?

- Це для нас неприємність. Ніхто не очікував, що він отримає травму. Протягом двох останніх тижнів він добре тренувався, набирав форму і останній матч грав. Але це футбол, так трапляється. Завтра буде медичне обстеження, вже знатимемо, яка травма.

- Дуже потужно Шахтар розпочав у атаці. Чи була це тренерська установка забити швидкий мʼяч? Наскільки два перші голи розвʼязали команді гру в атаці?

- Я згоден з вами, що ми почали дуже активно. Десь 20-25 хвилин ми грали чудово, атакували, що привело до двох забитих голів. Але не треба забувати, що ми грали проти доволі серйозного суперника. Можливо, здалося, що вони перехопили ініціативу, але ми зіграли дуже організовано та стабільно. У них не було таких моментів, окрім того, коли вони забили. Але гол вийшов дійсно фантастичним. У другому таймі, можливо, здалосям що нам дуже легко давалися атаки, але це не так. Суперник заважав і свою контргру робив, але ми в атаці грали так, як і планували.

Раніше стало відомо, що Шахтар от-от домовиться з німецьким Шальке

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