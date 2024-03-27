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Вельс - Польща 0:0 (пен. 4:5): огляд матчу відбору на Євро-2024

Сьогодні 07:41 105 0
Вельс - Польща 0:0 (пен. 4:5): огляд матчу відбору на Євро-2024
#Збірна Польщі з футболу, #Збірна Вельсу з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі здолала національну команду Вельсу в фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу.

На Євро-2024 поляки зіграють у Групі А з Нідерландами, Австрією та Францією.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, фінал
26 березня

Вельс - Польща 0:0 (пен. 4:5)

Напередодні збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією вийшла на Євро-2024, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Також на континентальній першості вперше зіграє національна команда Грузії, яка у серії післяматчевих пенальті обіграла Грецію.

Євро-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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