Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі здолала національну команду Вельсу в фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу.

На Євро-2024 поляки зіграють у Групі А з Нідерландами, Австрією та Францією.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, фінал

26 березня

Вельс - Польща 0:0 (пен. 4:5)

Напередодні збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією вийшла на Євро-2024, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Також на континентальній першості вперше зіграє національна команда Грузії, яка у серії післяматчевих пенальті обіграла Грецію.

Євро-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.