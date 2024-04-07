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Гоффенгайм обіграв Аугсбург: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 18:22 59 0
Гоффенгайм обіграв Аугсбург: результати матчів Бундесліги
#Аугсбург, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гоффенгайм

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 7 квітня, відбувся 1 матч у межах 28 туру німецької Бундесліги. Гоффенгайм святкував перемогу в поєдинку з Аугсбургом.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
28 тур, 6 квітня

Гоффенгайм - Аугсбург 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Вегхорст, 2:0 - 20 Крамарич, 2:1 - 61 Демірович, 3:1 - 90 Бебу

Розклад ігрового дня 28 туру Бундесліги на 7 квітня

18:30. Вольфсбург - Боруссія Менхенгладбах

Нагадаємо, що Баєр на виїзді переміг Уніон і збільшив перевагу над Баварією до 16 очок. У наступному турі "фармацевти" можуть оформити дострокове чемпіонство. Також Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями.

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