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Гоффенгайм обіграв Аугсбург, Боруссія М здолала Вольфбсргу: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 20:27 197 0
Гоффенгайм обіграв Аугсбург, Боруссія М здолала Вольфбсргу: результати матчів Бундесліги
#Аугсбург, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гоффенгайм

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 7 квітня, відбулося 2 матчі в межах 28 туру німецької Бундесліги. Гоффенгайм святкував перемогу в поєдинку з Аугсбургом, а Боруссія Менхенгладбах виявилася сильнішою за Вольфсбург.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
28 тур, 6 квітня

Гоффенгайм - Аугсбург 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Вегхорст, 2:0 - 20 Крамарич, 2:1 - 61 Демірович, 3:1 - 90 Бебу

Вольфсбург - Боруссія Менхенгладбах 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Баку, 1:1 - 52 Ітакура, 1:2 - 58 Нгуму, 1:3 - 88 Райц

Нагадаємо, що Баєр на виїзді переміг Уніон і збільшив перевагу над Баварією до 16 очок. У наступному турі "фармацевти" можуть оформити дострокове чемпіонство. Також Айнтрахт зіграв унічию з Вердером у матчі з двома вилученнями.

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