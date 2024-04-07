Шахтар — Рух: визначилися стартові склади на матч 23 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зустрінеться з Рухом у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Кевін, Зубков, Траоре

Запасні: Рудько, Твардовський, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Сікан, Келсі, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон

Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Лях, Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман, Федор

Запасні: Герета, Слюсар, Кітела, Бойко, Джурабаєв, Притула, Столярчук, Непейпієв, Габріель, Теслюк, Руніч, Підгурський

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів", початок — о 18:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна буде на каналі UPL.TV, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Українська Прем'єр-ліга з футболу, 23 тур

Львів, 7 квітня

Шахтар (Донецьк) - Рух (Львів)

Нагадаємо, у першому матчі дня Чорноморець у більшості виграв у Олександрії. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості переміг Олександрію.