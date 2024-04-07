Джерело - Чемпіон.
Брест у результатівній зустрічі здолав Мец в стартовій грі ігрового дня 28 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24.
Матч завершився з рахунком 4:3.
Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1
28 тур, 6 квітня
Брест — Мец 4:3 (3:1)
Голи: 0:1 - 6' І.Траоре, 1:1 - 12' Шардонне, 2:1 - 31' Думбія, 3:1 - 38' Муньє, 4:1 - 60' Сатріано, 4:2 - 74' Мікаутадзе, 4:3 - 80' Мікаутадзе
Брест йде другим у турнірній таблиці, а Мец у зоні вильоту посідає 17 сходинку.
Розклад інших матчів 7 квітня
- 16:00. Монпельє — Лор'ян
- 16:00. Реймс — Ніцца
- 16:00. Тулуза — Страсбург
- 18:05. Монако — Ренн
- 21:45. Нант — Ліон
Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції. Наразі парижани впевнено очолюють турнірну таблицю, перевага над Брестом - 12 очок.
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