Джерело - Чемпіон.

Брест у результатівній зустрічі здолав Мец в стартовій грі ігрового дня 28 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Чемпіонат Франції з футболу — Ліга 1

28 тур, 6 квітня

Брест — Мец 4:3 (3:1)

Голи: 0:1 - 6' І.Траоре, 1:1 - 12' Шардонне, 2:1 - 31' Думбія, 3:1 - 38' Муньє, 4:1 - 60' Сатріано, 4:2 - 74' Мікаутадзе, 4:3 - 80' Мікаутадзе

Брест йде другим у турнірній таблиці, а Мец у зоні вильоту посідає 17 сходинку.

Розклад інших матчів 7 квітня

16:00. Монпельє — Лор'ян

16:00. Реймс — Ніцца

16:00. Тулуза — Страсбург

18:05. Монако — Ренн

21:45. Нант — Ліон

Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції. Наразі парижани впевнено очолюють турнірну таблицю, перевага над Брестом - 12 очок.

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