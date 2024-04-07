Брест у "перестрілці" виявився сильнішим за Мец, Монпельє переміг Лор'ян: результати 28 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 28 турі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24 було зіграно у неділю, 7 квітня, чотири матчі.
Брест у результатівній грі здолав Мец. Монпельє виявився сильнішим за Лор'ян.
Зустічі Реймс — Ніцца і Тулуза — Страсбург завершилися нульовими мировими.
Голи: 0:1 - 6' І. Траоре, 1:1 - 12' Шардонне, 2:1 - 31' Думбія, 3:1 - 38' Муньє, 4:1 - 60' Сатріано, 4:2 - 74' Мікаутадзе, 4:3 - 80' Мікаутадзе
Монпельє — Лор'ян 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55' Саваньє (пен.), 2:0 - 90+1' Карамо
Реймс — Ніцца 0:0 (0:0)
Тулуза — Страсбург 0:0 (0:0)
Розклад інших ігор дня
- 18:05. Монако — Ренн
- 21:45. Нант — Ліон
Напередодні Лілль переміг Марсель у центральному матчі 28 туру чемпіонату Франції.
Наразі ПСЖ впевнено очолює турнірну таблицю, перевага над Брестом - 10 очок.
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