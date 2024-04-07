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Колос — Металіст 1925: відомі стартові склади матчу 23 туру УПЛ

Сьогодні 15:05 98 0
Колос — Металіст 1925: відомі стартові склади матчу 23 туру УПЛ
#Колос, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24 прийматиме харківський Металіст 1925.

Стали відомі стартові склади команд.

Початок гри – о 15:30 за київським часом. 

Стартові склади

Колос: Фесюн, Цуріков, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич, Рангел, Богданов, Оріховський, Топалов, Паулаускас.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Борячук, Юсов, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Імереков, Фарина, Юрченко, Сидоров.

Українська Прем'єр-ліга з футболу, 23 тур
Одеса, 7 квітня
 Колос (Ковалівка) – Олександрія

У неділю, 7 квітня, в центральній грі туру зустрінуться Шахтар і Рух. 

Нагадаємо, у першому матчі дня Чорноморець у більшості виграв у Олександрії. 

Напередодні Верес розгромно переміг Оболонь

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