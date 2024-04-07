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Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії

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Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії
#Бенфіка, #Спортінг, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка українського голкіпера Анатолія Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в столичному дербі в межах 28 туру Чемпіонату Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Матч розпочався дуже активно. Захисники Бенфіки не встежили за вбігаючим Жені Катамо, який відкрив рахунок вже на 1 хвилині матчу. "Орли" зуміли відповісти супернику голом Александра Ба у роздягальню в компенсований час першого тайму.

Вирішальний гол матчу забив знову Катамо на 90+1 хвилині.

Трубін вийшов у стартовому складі та провів весь матч.

Чемпіонат Португалії
28 тур, 7 квітня

Спортинг - Бенфіка 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Катамо, 1:1 - 45+3 Ба, 2:1 - 90+1 Катамо.

Нагадаємо, принципові суперники нещодавно зустрічалися у півфіналі Кубку Португалії. Спортингу вдалось вибити Бенфіку зі змагання.

Раніше ми повідомляли інформацію про потенційного конкурента українця у складі "орлів".

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