Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії

Джерело - Чемпіон.
Бенфіка українського голкіпера Анатолія Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в столичному дербі в межах 28 туру Чемпіонату Португалії.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Матч розпочався дуже активно. Захисники Бенфіки не встежили за вбігаючим Жені Катамо, який відкрив рахунок вже на 1 хвилині матчу. "Орли" зуміли відповісти супернику голом Александра Ба у роздягальню в компенсований час першого тайму.
Вирішальний гол матчу забив знову Катамо на 90+1 хвилині.
Трубін вийшов у стартовому складі та провів весь матч.
Чемпіонат Португалії
28 тур, 7 квітня
Спортинг - Бенфіка 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 1 Катамо, 1:1 - 45+3 Ба, 2:1 - 90+1 Катамо.
Нагадаємо, принципові суперники нещодавно зустрічалися у півфіналі Кубку Португалії. Спортингу вдалось вибити Бенфіку зі змагання.
Раніше ми повідомляли інформацію про потенційного конкурента українця у складі "орлів".