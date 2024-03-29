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Джерело назвало потенційного конкурента Трубіна в Бенфіці

Вартість можливого конкурента оцінюють у 13 млн євро
Сьогодні 17:48 289 0
Джерело назвало потенційного конкурента Трубіна в Бенфіці
#Анатолій Трубін

Джерело - La Gazetta dello Sport.

Бенфіка зацікавлена у придбанні бразильського голкіпера Атлетіко Паранаенсе Бенто Матеуса Крепськи, він може стати конкурентом основного воротаря португальської команди українця Анатолія Трубіна.

Про це написала італійська La Gazetta dello Sport.

За інформацією джерела, на 24-річного футболіста претендують ще кілька грандів, серед яких міланський Інтер і лондонський Челсі. Також інтерес проявляють Ноттінгем Форест і Вулвергемптон.

Портал Transfermarkt оцінює вартість бразильця у 13 млн євро.

У поточному сезоні Крепськи провів 11 ігор, пропустивши лише 6 голів. У п'яти поєдинках йому вдалося залишити свої ворота "сухими".

Раніше ми повідомляли, що Бенфіка прийматиме Шавіш 29 березня у матчі 27 туру Прімейра ліги.

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