Миколенко розпочне у старті матч проти Бернлі

Джерело - Чемпіон.
У 32 туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон прийме Бернлі.
Український захисник господарів Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Для оборонця це буде 25-й матч в чемпіонаті Англії в сезоні-2023/24, на його рахунку 2 голи.
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Today's Toffees! 🔵⚪️#EVEBUR pic.twitter.com/lg5SpKYLec— Everton (@Everton) April 6, 2024
Наразі "сині" посідають 16-те місце в турнірній таблиці з 26 очками в активі. Бернлі йде передостаннім (19 балів)
Раніше повідомлялося, що АПЛ знову може покарати Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею. "Ірискам" загрожує зняття 3 очок.