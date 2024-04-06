Миколенко розпочне у старті матч проти Бернлі

Джерело - Чемпіон.

У 32 туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон прийме Бернлі.

Український захисник господарів Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Для оборонця це буде 25-й матч в чемпіонаті Англії в сезоні-2023/24, на його рахунку 2 голи.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Наразі "сині" посідають 16-те місце в турнірній таблиці з 26 очками в активі. Бернлі йде передостаннім (19 балів)

Раніше повідомлялося, що АПЛ знову може покарати Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею. "Ірискам" загрожує зняття 3 очок.