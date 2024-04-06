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04.04.2024 22:11 292

Манчестер Сіті впевнено переграв Крістал Пелес: результати матчів 32 туру АПЛ

Сьогодні 16:30 137 0
Манчестер Сіті впевнено переграв Крістал Пелес: результати матчів 32 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Бернлі, #Брайтон, #Брентфорд, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Крістал Пелес, #Лутон, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл, #Фулгем, #Арсенал Лондон, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті святкував виїзну перемогу над Крістал Пелес.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 6 квітня

Крістал Пелес - Манчестер Сіті 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Матета, 1:1 - 13 Де Брейне, 1:2 - 47 Льюїс, 1:3 - 66 Голанд, 1:4 - 70 Де Брейне, 2:4 - 86 Едуар

Манчестер Сіті набирав 70 очок і наздоганяє лідера (Ліверпуль), який 7 квітня зіграє з Манчестер Юнайтед. 

Сьогодні, 6 квітня, в АПЛ відбудеться ще кілька ігор:

17:00. Астон Вілла - Брентфорд

17:00. Вулвергемптон - Вест Гем

17:00. Евертон - Бернлі

17:00. Лутон - Борнмут

17:00. Фулгем - Ньюкасл

19:30. Брайтон - Арсенал

Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Евертон зіграв унічию з Ньюкаслом, Арсенал впевнено обіграв Лутон, а Борнмут мінімально переміг Крістал Пелес.

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