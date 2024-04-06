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04.04.2024 22:11 289

Верес та Оболонь оголосили склади на матч УПЛ

Сьогодні 14:44 71 0
Верес та Оболонь оголосили склади на матч УПЛ
#Верес, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Верес та Оболонь назвали стартові склади на гру 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади: 

Верес: Паст - Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров (к), Шарай, Янаков, Гайдучик 

Оболонь: Кичак - Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Мороз, Черненко, Слободян (к), Вишневський, Краснопір

Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у межах 22 туру українського чемпіонату Верес у меншості поступився криворізькому Кривбасу, а Оболонь розгромно програла донецькому Шахтарю.

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