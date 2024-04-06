Верес та Оболонь оголосили склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Верес та Оболонь назвали стартові склади на гру 23 туру Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади:
Верес: Паст - Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров (к), Шарай, Янаков, Гайдучик
Оболонь: Кичак - Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Мороз, Черненко, Слободян (к), Вишневський, Краснопір
Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція доступна на УПЛ-ТБ.
Нагадаємо, у межах 22 туру українського чемпіонату Верес у меншості поступився криворізькому Кривбасу, а Оболонь розгромно програла донецькому Шахтарю.