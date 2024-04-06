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04.04.2024 22:11 289

Салернітана - Сассуоло 2:2: огляд матчу Серії А

Сьогодні 14:26 87 0
Салернітана - Сассуоло 2:2: огляд матчу Серії А
#Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Салернітана зіграла внічию з Сассуоло у 31 турі Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 5 квітня

Салернітана - Сассуоло 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Лор’єнте 37’, 0:2 - Байрамі 44’, 1:2 - Кандрева (пен.) 52’, 2:2 - Маджоре 90+1’

Сассуоло залишився на передостанньому місці в Серії А (25 очок). Салернітана продовжує перебувати на дні турнірної таблиці (15 балів), відстаючи від безпечної зони на 10 очок. 

Раніше повідомлялося, що  мексиканський воротар Очоа залишить Салернітану після закінчення сезону та отримає статус вільного агента.

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