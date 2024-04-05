Салернітана врятувала нічию в матчі проти Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Салернітана та Сассуоло зіграли внічию в матчі 31 туру чемпіонату Італії.

Гості пішли на перерву з комфортною перевагою у два голи, але по перерві "морські коники" спромоглися на камбек з 0:2.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 5 квітня

Салернітана - Сассуоло 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Лор’єнте 37’, 0:2 - Байрамі 44’, 1:2 - Кандрева (пен.) 52’, 2:2 - Маджоре 90+1’

Завдяки цій нічиїй Сассуоло зрівнявся за очками з Емполі та Фрозіноне (тепер у кожної з команд по 25), але все одно залишився на передостанньому місці в Серії А. Салернітана продовжує перебувати на дні турнірної таблиці, відстаючи від безпечної зони на 10 очок.