Головне
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Вчора 18:15 2724 1
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 237
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 364
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 304
Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 18:08 375
Прометей переміг Аланту в другому матчі фіналу Суперліги сезону-2023/24 серед жінок
Вчора 15:26 250
Збірна України визначилась з новим головним тренером
Вчора 12:23 8080
День, коли Реал став сливовим
Вчора 11:35 749 1
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
Вчора 11:31 447
Жіноча збірна України зіграє з Косово в 1 турі відбору на Євро-2025
Вчора 10:50 320
Прямі трансляції

Салернітана врятувала нічию в матчі проти Сассуоло

Вчора 23:47 98 0
Салернітана врятувала нічию в матчі проти Сассуоло
#Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Салернітана та Сассуоло зіграли внічию в матчі 31 туру чемпіонату Італії. 

Гості пішли на перерву з комфортною перевагою у два голи, але по перерві "морські коники" спромоглися на камбек з 0:2. 

Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 5 квітня

Салернітана - Сассуоло 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Лор’єнте 37’, 0:2 - Байрамі 44’, 1:2 - Кандрева (пен.) 52’, 2:2 - Маджоре 90+1’

Завдяки цій нічиїй Сассуоло зрівнявся за очками з Емполі та Фрозіноне (тепер у кожної з команд по 25), але все одно залишився на передостанньому місці в Серії А. Салернітана продовжує перебувати на дні турнірної таблиці, відстаючи від безпечної зони на 10 очок. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу 2724 1
Збірна України визначилась з новим головним тренером Збірна України визначилась з новим головним тренером 8080
Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації 6948 2
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну 18190 7
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні 1013 1
Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України 817
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35164 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137694 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106677
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65483
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13769
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160464