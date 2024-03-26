Очоа залишить Салернітану після закінчення сезону

Джерело - Чемпіон.

Легендарний мексиканський воротар залишить Салернітану після закінчення сезону та отримає статус вільного агента.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Fabrizio Romano.

🚨🇲🇽 Mexican legendary goalkeeper Memo Ochoa will leave Salernitana at the end of the current season.



Ochoa, available as free agent as Italian club already signed documents to let him leave.



He’s ready for new chapter after featuring in 5 different World Cups. pic.twitter.com/1I1iwV5aPE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024

Очоа за свою кар'єру відіграв на 5 чемпіонатах світу.

В поточному сезоні Салернітана займає останнє місце, здобувши перемогу лише в 2 матчах.