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Очоа залишить Салернітану після закінчення сезону

Сьогодні 09:13 102 0
Очоа залишить Салернітану після закінчення сезону
#Очоа, #Салернітана

Джерело - Чемпіон.

Легендарний мексиканський воротар залишить Салернітану після закінчення сезону та отримає статус вільного агента.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Fabrizio Romano.

Очоа за свою кар'єру відіграв на 5 чемпіонатах світу.

В поточному сезоні Салернітана займає останнє місце, здобувши перемогу лише в 2 матчах.

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