Очоа залишить Салернітану після закінчення сезону

Джерело - Чемпіон.
Легендарний мексиканський воротар залишить Салернітану після закінчення сезону та отримає статус вільного агента.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Fabrizio Romano.
🚨🇲🇽 Mexican legendary goalkeeper Memo Ochoa will leave Salernitana at the end of the current season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
Ochoa, available as free agent as Italian club already signed documents to let him leave.
He’s ready for new chapter after featuring in 5 different World Cups. pic.twitter.com/1I1iwV5aPE
Очоа за свою кар'єру відіграв на 5 чемпіонатах світу.
В поточному сезоні Салернітана займає останнє місце, здобувши перемогу лише в 2 матчах.