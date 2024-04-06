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04.04.2024 22:11 289

ПСЖ планує підписати Осімхена

Сьогодні 13:48 102 0
ПСЖ планує підписати Осімхена
#Наполі, #ПСЖ, #Віктор Осімхен

Джерело - Il Corriere dello Sport.

Нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти у ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Il Corriere dello Sport.

Зазначається, що керівники паризького клубу бачать у нігерійському форварді заміну Кіліану Мбаппе і готові активувати клаусулу гравця розміром 130 мільйонів євро.

У поточному сезоні футболіст відіграв 25 матчів за свій клуб, забив 13 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нещодавно ми повідомляли, що Челсі може підписати українського нападника Жирони Артема Довбика, якщо програє боротьбу за Осімхена. Нагадаємо, у 30 турі італійської Серії А Наполі розгромно поступився Аталанті.

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