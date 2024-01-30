Нападник Ювентуса провалив медогляд в Атлетико

Трансфер Мойзе Кіна з туринського Ювентуса в мадридський Атлетіко скасовано.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Дімарціо.

Нападник був близький до переходу в стан матрацників на правах оренди.

Таким чином Кін повертається у розташування Ювентуса. Втім, за даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, його майбутнє продовжує залишатися невизначеним, оскільки стара сеньйора готова розглянути інші пропозиції щодо гравця.

У середині грудня 23-річний нападник отримав травму великогомілкової кістки. Під час огляду потенційного новачка виявилося, що час відновлення триватиме довше, ніж очікував на це медичний персонал Ювентуса.

У поточному сезоні Кін провів 472 хвилини у 12 матчах Серії А, без результативних дій.

Нагадаємо Ювентус влітку спробує підписати Судакова.