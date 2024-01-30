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Нападник Ювентуса провалив медогляд в Атлетико

Сьогодні 16:13 172 0
Нападник Ювентуса провалив медогляд в Атлетико
#Атлетико, #Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Трансфер Мойзе Кіна з туринського Ювентуса в мадридський Атлетіко скасовано. 

Про це повідомляє журналіст Джанлука Дімарціо.

Нападник був близький до переходу в стан матрацників на правах оренди.

Таким чином Кін повертається у розташування Ювентуса. Втім, за даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, його майбутнє продовжує залишатися невизначеним, оскільки стара сеньйора готова розглянути інші пропозиції щодо гравця.

У середині грудня 23-річний нападник отримав травму великогомілкової кістки. Під час огляду потенційного новачка виявилося, що час відновлення триватиме довше, ніж очікував на це медичний персонал Ювентуса.

У поточному сезоні Кін провів 472 хвилини у 12 матчах Серії А, без результативних дій.

Нагадаємо Ювентус влітку спробує підписати Судакова.

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