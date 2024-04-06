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Евертон Миколенка прийматиме Бернлі, Арсенал зустрінеться з Брайтоном: розклад матчів 32 туру АПЛ

Сьогодні 08:24 89 0
Евертон Миколенка прийматиме Бернлі, Арсенал зустрінеться з Брайтоном: розклад матчів 32 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Бернлі, #Борнмут, #Брайтон, #Брентфорд, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Евертон, #Крістал Пелес, #Лутон, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

6 квітня у межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 7 матчів.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Бернлі, Борнмут Іллі Забарного завітає в гості до Лутона, а Олександр Зінченко з Арсеналом проведе матч проти Брайтона.

Також Астон Вілла прийматиме Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк.

Розклад матчів 32 туру АПЛ

  • 14:30 Крістал Пелес - Манчестер Сіті
  • 17:00 Вулвергемптон - Вест Гем
  • 17:00 Евертон - Бернлі
  • 17:00 Астон Вілла - Брентфорд
  • 17:00 Фулгем - Ньюкасл
  • 17:00 Лутон - Борнмут
  • 19:30 Брайтон - Арсенал

Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Евертон зіграв унічию з Ньюкаслом, Арсенал впевнено обіграв Лутон, а Борнмут мінімально переміг Крістал Пелес.

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