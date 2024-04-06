Евертон Миколенка прийматиме Бернлі, Арсенал зустрінеться з Брайтоном: розклад матчів 32 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
6 квітня у межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 7 матчів.
Зокрема, Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Бернлі, Борнмут Іллі Забарного завітає в гості до Лутона, а Олександр Зінченко з Арсеналом проведе матч проти Брайтона.
Також Астон Вілла прийматиме Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк.
Розклад матчів 32 туру АПЛ
- 14:30 Крістал Пелес - Манчестер Сіті
- 17:00 Вулвергемптон - Вест Гем
- 17:00 Евертон - Бернлі
- 17:00 Астон Вілла - Брентфорд
- 17:00 Фулгем - Ньюкасл
- 17:00 Лутон - Борнмут
- 19:30 Брайтон - Арсенал
Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Евертон зіграв унічию з Ньюкаслом, Арсенал впевнено обіграв Лутон, а Борнмут мінімально переміг Крістал Пелес.