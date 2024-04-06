Джерело - Чемпіон.

Оболонь-Бровар завітає в гості до Вереса в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться в суботу, 6 квітня, початок — о 15:30. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що рівненський клуб наразі посідає 14 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і відстає від киян, які знаходяться на 13 місці, на 2 бали.

Нагадаємо, у межах 22 туру українського чемпіонату Верес у меншості поступився криворізькому Кривбасу, а Оболонь розгромно програла донецькому Шахтарю.