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Верес прийматиме Оболонь у 23 турі УПЛ

Сьогодні 08:04 106 0
Верес прийматиме Оболонь у 23 турі УПЛ
#Верес, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь-Бровар завітає в гості до Вереса в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться в суботу, 6 квітня, початок — о 15:30. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що рівненський клуб наразі посідає 14 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і відстає від киян, які знаходяться на 13 місці, на 2 бали.

Нагадаємо, у межах 22 туру українського чемпіонату Верес у меншості поступився криворізькому Кривбасу, а Оболонь розгромно програла донецькому Шахтарю.

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