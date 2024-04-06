Богачук: Мені в кайф спілкуватися з медіа

Новий тимчасовий чемпіон WBC Сергій Богачук (24-1, 23 КО) отримує велике задоволення від участі в медіазаходах.

Про це Сергій розповів в інтерв’ю Vringe.

"Мені в кайф. Головне, щоб на це був час. Просто я згадую себе, коли ще був пацаном. Згадую, як я дивився на боксерів, які чогось досягли. Слухав уважно кожне їхнє слово. Дивився, що і як вони роблять. Намагався запам'ятовувати і повторювати.

І тепер щоразу, коли я даю інтерв'ю, коли спілкуюся з вами, я думаю про те, що десь може бути точно такий самий пацан із точно таким самим менталітетом. І що моє завдання — зробити так, щоб мотивувати його. Я хочу робити одну таку просту річ - показувати людям, що все можливо. Що головне — просто поставити перед собою мету і йти до неї.

Можливо колись зніму щось типу документалки. Просто щоб показати, звідки я родом. З яких низів я виліз. Так було б легше показати і довести, що все можливо, якщо є мета. Так можна було б довести, що вибитися в люди можна навіть тим, хто з самих низів", — сказав Богачук.