Шовковський розповів про стан здоров'я Михавка

Джерело - Football Hub.
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський повідомив, що молодий центральний захисник команди Тарас Михавко відновлюється після травми.
Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу "Football Hub".
"Михавко відновлюється після пошкодження. На жаль, таке у футболі трапляється. Але в нас достатньо гравців, і ми маємо своє обличчя, тож якщо хтось вибуває, його є ким замінити.
Але ми безумовно чекаємо на повернення і Тараса, і Віталія Буяльського, і Володимира Шепелєва, і готуємося до наступних матчів", - сказав наставник.
Нагадаємо, через пошкодження гравець пропустив матчі киян проти полтавської Ворскли у 22 турі Української Прем'єр-ліги і проти луганської Зорі в перенесеному матчі 6 туру УПЛ, в яких столичний клуб здобув розгромні перемоги.