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Шовковський розповів про стан здоров'я Михавка

Сьогодні 19:40 106 0
Шовковський розповів про стан здоров'я Михавка
ФК Динамо
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - Football Hub.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський повідомив, що молодий центральний захисник команди Тарас Михавко відновлюється після травми.

Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу "Football Hub".

"Михавко відновлюється після пошкодження. На жаль, таке у футболі трапляється. Але в нас достатньо гравців, і ми маємо своє обличчя, тож якщо хтось вибуває, його є ким замінити.

Але ми безумовно чекаємо на повернення і Тараса, і Віталія Буяльського, і Володимира Шепелєва, і готуємося до наступних матчів", - сказав наставник.

Нагадаємо, через пошкодження гравець пропустив матчі киян проти полтавської Ворскли у 22 турі Української Прем'єр-ліги і проти луганської Зорі в перенесеному матчі 6 туру УПЛ, в яких столичний клуб здобув розгромні перемоги.

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