Шовковський розповів про стан здоров'я Михавка

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський повідомив, що молодий центральний захисник команди Тарас Михавко відновлюється після травми.

Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу "Football Hub".

"Михавко відновлюється після пошкодження. На жаль, таке у футболі трапляється. Але в нас достатньо гравців, і ми маємо своє обличчя, тож якщо хтось вибуває, його є ким замінити.

Але ми безумовно чекаємо на повернення і Тараса, і Віталія Буяльського, і Володимира Шепелєва, і готуємося до наступних матчів", - сказав наставник.